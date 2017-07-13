YARIŞMA BİTER BİTMEZ DÜNYA ŞAMPİYONUNU ARADI: TEBRİK EDERİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kızlar 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Mizgin Ay'ı telefonla arayarak tebrik etti.
YARIŞMA BİTER BİTMEZ ARADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada kızlar 100 metre finalini kazanan 17 yaşındaki milli sporcuyu müsabakanın hemen ardından telefonla aradı. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metrede ilk altın madalyasını kazandırmasından dolayı Ay'ı tebrik eden Erdoğan, milli sporcuya gelecekte de başarılarının devamı dileğinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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