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Yarışmada yüzüne bakılmayan isim, Türkiye'nin yıldızı oldu

YARIŞMADA YÜZÜNE BAKILMAYAN İSİM, TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLDU

Şimdilerde dizilerin aranan ismi haline gelen güzel oyuncu Hande Erçel'in daha önce katıldığı güzellik yarışmalarında istediği başarıyı elde edemediği ortaya çıktı.

Tarih : 24 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Yarışmada Yüzüne Bakılmayan İsim, Türkiye'nin Yıldızı Oldu(6/10)2

Son dönemde ekranın en çok konuşulan genç kuşak ünlülerinden biri Hande Erçel. Romantik komedi dalında en iyi kadın Altın Kelebek'ini alarak ekrandaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Peki Hande Erçel kimdir, onun kamera karşısındaki hikayesi nasıl başladı. Gelin bu genç oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım.

GÜZELLİK YARIŞMALARIYLA ADINI DUYURDU

Hande Erçel, 24 Kasım 1993'de Bandırma'da dünyaya gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenimini sürdüren Erçel, ekran için kamera karşısına geçmeden önce katıldığı güzellik yarışmalarıyla adını duyurdu. Bu yarışmalarda istediği başarıyı elde edemeyen güzel oyuncunun yıldızı, kameralar karşısında parlamaya başladı.

KARDEŞ ÜLKEDE İKİNCİ OLDU

Önce doğum yeri olan Bandırma'da katıldığı bir yarışmayla gösteri dünyasındaki kariyerinde ilk adımlarını attı. Daha sonra 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında ikinci oldu.

Her ne kadar yıldızı Güneşin Kızları adlı diziyle iyice parlamış olsa da Erçel, 2013 yılında Tatar Ramazan dizisinde küçük bir rol üstlendi.

'ÇALIKUŞU' DİZİSİNDE ROL ALDI

Daha sonra yine aynı yıl Çalıkuşu dizisinde yine küçük bir rolde kamera karşısına geçti. Bundan bir yıl sonra Çılgın Dershane Üniversite filminde yine bir yan rol üstlendi.

GÜNEŞİN KIZLARI'NDA ZİRVE YAPTI

Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde ise Güneşin Kızları adlı diziyle aniden herkes onun adını duydu. İlk başrolünü üstlendiği bu dizinin ardından bu kez Aşk Laftan Anlamaz geldi ve Hande Erçel kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya başladı. Erçel, şu sıralar Siyah İnci adlı dizide başrol üstleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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