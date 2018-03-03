YARIŞMAYI BIRAKACAĞI KONUŞULAN JÜRİ ÜYESİ, SON NOKTAYI KOYDU
O Ses Türkiye'nin renkli jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, yarışmayı bırakacağı iddialarını yalanlayarak "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu nereden çıktı anlamadım" dedi.
TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran 'O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, Etiler'deydi.
"KİMSEYE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"
Yarışmanın yeni sezonunda olmayacağına dair çıkan haberlerle ilgili konuşan şarkıcı, "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu nereden çıktı anlamadım. Kimseye böyle bir açıklama yapmadım. Yarışma bitti, müzik yapmak için vaktim var demek istemiştim" dedi.
ACUN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Acun Ilıcalı da Gökhan Özoğuz'un yarışmadan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili, "Gökhan bence yanlış anlaşıldı. Şu an için verilmiş bir karar yok. Yazın oturup 'Hadi arkadaşlar ne yapıyoruz?' diyerek karar veriyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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