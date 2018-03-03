Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Yarışmayı bırakacağı konuşulan jüri üyesi, son noktayı koydu

YARIŞMAYI BIRAKACAĞI KONUŞULAN JÜRİ ÜYESİ, SON NOKTAYI KOYDU

O Ses Türkiye'nin renkli jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, yarışmayı bırakacağı iddialarını yalanlayarak "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu nereden çıktı anlamadım" dedi.

Tarih : 03 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Yarışmayı Bırakacağı Konuşulan Jüri Üyesi, Son Noktayı Koydu(8/10)4

TV8 ekranlarında izlenme rekorları kıran 'O Ses Türkiye'nin jüri üyelerinden Gökhan Özoğuz, Etiler'deydi.

"KİMSEYE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMADIM"

Yarışmanın yeni sezonunda olmayacağına dair çıkan haberlerle ilgili konuşan şarkıcı, "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Bu nereden çıktı anlamadım. Kimseye böyle bir açıklama yapmadım. Yarışma bitti, müzik yapmak için vaktim var demek istemiştim" dedi.

ACUN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı da Gökhan Özoğuz'un yarışmadan ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili, "Gökhan bence yanlış anlaşıldı. Şu an için verilmiş bir karar yok. Yazın oturup 'Hadi arkadaşlar ne yapıyoruz?' diyerek karar veriyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yarışmayı  Bırakacağı  Konuşulan  Jüri  Üyesi  Son  Noktayı  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER