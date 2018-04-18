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Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
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Yaş farkı 53! Oğlunun cenazesinde tanıştığı genç ile evlendi

YAŞ FARKI 53! OĞLUNUN CENAZESİNDE TANIŞTIĞI GENÇ İLE EVLENDİ

ABD'de 72 yaşındaki kadın, oğlunun cenazesinde tanıştığı ve kendinden 53 yaş küçük genç ile evlendi. Çiftin aşkı, yakınlarından tepki çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarih : 18 Nisan 2018, 19:10
Puan Ver : Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi(6/10)2

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, oğlunun cenaze töreninde tanıştığı ve kendinden tam 53 yaş küçüğü Gary Hardwick ile evlendi.

AŞKLARINA KİMSEYİ İNANDIRAMIYORLAR

19 yaşındaki Gary, eşinin en küçük torunundan bile 3 yaş küçük. Torunlarına ve çocuklarına aşkını kanıtlayamayan Almeda, paylaşımları ile sosyal medyada 49 bin kişi tarafından ilgi ile izleniyor.

Çift, takipçileri için üzerlerinde fotoğrafları olan kupa ve kalem satışına başlıyor.

(Posta)




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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