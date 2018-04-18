YAŞ FARKI 53! OĞLUNUN CENAZESİNDE TANIŞTIĞI GENÇ İLE EVLENDİ
ABD'de 72 yaşındaki kadın, oğlunun cenazesinde tanıştığı ve kendinden 53 yaş küçük genç ile evlendi. Çiftin aşkı, yakınlarından tepki çekerken sosyal medyada büyük ilgi gördü.
ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, oğlunun cenaze töreninde tanıştığı ve kendinden tam 53 yaş küçüğü Gary Hardwick ile evlendi.
AŞKLARINA KİMSEYİ İNANDIRAMIYORLAR
19 yaşındaki Gary, eşinin en küçük torunundan bile 3 yaş küçük. Torunlarına ve çocuklarına aşkını kanıtlayamayan Almeda, paylaşımları ile sosyal medyada 49 bin kişi tarafından ilgi ile izleniyor.
Çift, takipçileri için üzerlerinde fotoğrafları olan kupa ve kalem satışına başlıyor.
(Posta)
Kaynak: haberinburada
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