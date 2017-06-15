

YAŞ Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ardından Subay Sicil Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bu işlem tamamen Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı eş güdümünde olacak YAŞ Sekreteryasına verildi. Genelkurmay yapılacak hazırlıklarda tamamen devre dışı kalırken, kuvvet komutanlıkları yalnızca, terfi sırası gelen personelin sicil dosyalarını YAŞ Sekreteryası'na iletecek. Terfi sırasına gelmiş personel sicil ve özlük dosyalarının içeriğinden oluşan sicil notlarının yanı sıra YAŞ üyelerinden değerlendirme notu da alacak. Bu iki notun ortalamasına göre terfiler masaya yatırılacak.







FETÖ TEDBİRİ







MSB bünyesinde oluşturulan YAŞ Sekreteryasının, darbe girişimi öncesi uygulamalara bazı yenilikleri getirmesi de bekleniyor. Bu kapsamda, daha önce general-amiral sırasına giren kurmay albaylardan notları en yüksek olanlar şura gündemine geliyor ve bunlar arasından terfiler çıkıyordu. Ancak FETÖ'nün bu sistematiği özellikle kendi adamlarını terfisi için kullandığının ortaya çıkmasının ardından YAŞ Sekreteryasının albay havuzunu genişleteceği ve kurmay olmayan albayları da terfi için sunması bekleniyor. Ayrıca bu yöntemle kurmay albaylıkta yoğunlaşan FETÖ yanlısı subayların terfi etmesi ve tasfiyesi sağlanacağı da ifade ediliyor. YAŞ Sekreteryasının daha önce Genelkurmay Personel Başkanlığı'nda yapılmayan bir uygulamaya daha gidip, terfi sırasındaki personel hakkında başka kanallardan da istihbari bilgi toplayacağı, personel hakkında daha kapsamlı hazırlanan dosyaların da kurul üyelerine sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.