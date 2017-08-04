Çankaya Köşkü'nde önceki gün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önümüzdeki dönemdeki komuta kademesi şekillendirilirken, FETÖ'nün kumpas davaları ve baskıları nedeniyle mağdur olmuş askerlere ilişkin terfiler de dikkat çekti.

FETÖ'NÜN KUMPAS MAĞDURU 8 ALBAY DA TERFİ ETTİ

YAŞ'ta terfi ettirilen isimler arasında kumpas mağduru komutanlar da yer alıyor. Deniz Kuvvetleri'nde tuğamiralliğe terfi eden albayların 8'ini, kumpas mağdurları oluşturdu.

Balyoz mağduru Türker Koçpınar, Yavuz Kılıç, Ayhan Gedik, Cem Okyay ve Şafak Duruer ile Askeri Casusluk davası mağduru Aykut Manioğlu, İlker Özkan ve Yalçın Özkütük, tuğamiralliğe terfi etti.

Hava Kuvvetleri'nde Askeri Casusluk davası mağduru Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu, tuğgeneralliğe terfi etti.

Kardak krizi sırasında adaya Türk bayrağı diken SAT komando timinde yer alan Albay Ercan Kireçtepe ile cezaevinden çıktıktan sonra SAT Komutanı olan Albay Mustafa Turhan Ecevit, Poyrazköy kumpası mağduruydu. 2 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

Kaynak: haberinburada