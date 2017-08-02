YAŞ TOPLANTISI SONA ERDİ! 3 KUVVET KOMUTANI DA DEĞİŞTİ
Sivillerin katıldığı Yüksek Askeri Şura 4 saatlik toplantının ardından sona erdi. Şurada alınan karara göre Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları değişti. Resmi açıklamanın ilerleyen dakikalarda gelmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu
- Tff Yönetimi, Romanya'ya Giderek Milli Takım İçin Lucescu'yla Görüştü
- Süper Lig'in Yeni Ekibi Yeni Malatyaspor, Aston Villa'dan Transfer Yaptı
- Roma, Efsane Futbolcuları Totti'nin Son Maçtaki Formasını Uzaya Gönderdi
- Trabzonspor'a Dönen Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye Şike Göndermesi Yaptı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar