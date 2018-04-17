YASA DIŞI ERMENİ ANITI DİKİLDİ, ALMAN POLİTİKACILAR HAREKETE GEÇTİ
Almanya Köln'de iki Alman tarafından yasa dışı olarak sözde Ermeni soykırımı anıtı dikildi. Bazı politikacılar anıtın resmi olarak kalabilmesi için harekete geçti.
Almanya'nın Köln kentinde iki Alman tarafından yasa dışı olarak sözde Ermeni soykırım anıtı dikildi.
POLİTİKACILAR RESMİ OLARAK KALABİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Almanya'nın Köln kentinde yasa dışı olarak Sözde Ermeni soykırımını temsil eden bir anıt dikildi. Stefan Kaiser ve Max Scholz adlı iki Alman tarafından yasa dışı olarak dikilen anıtı belediye görevlileri ve polis kaldırmak için beklerken mahkemeden kaldırılamayacağı yönünde haber geldi. Şehir parlamentosundaki bazı politikacıların yasa dışı şekilde dikilen anıtın resmi olarak kalabilmesi için konuyu meclis gündemine getirecekleri belirtildi.
TEPESİNDE NAR BULUNAN ANITIN ÜZERİNDE "BU ACI HEPİMİZİN" YAZIYOR
200 kilo ağırlığında, 1.5 metre yüksekliğindeki olan anıt, piramit şeklinde tasarlanmış. Tepesinde bir adet çatlamış nar bulunan yasa dışı anıtın üzerinde ise Türkçe, Ermenice, Almanca ve İngilizce "Bu acı hepimizin" yazıyor.
Kaynak: haberinburada
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