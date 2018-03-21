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Yasa kabul edildi, internette RTÜK dönemi resmen başladı!

YASA KABUL EDİLDİ, İNTERNETTE RTÜK DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI!

Son dakika... İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getiren yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Yasa Kabul Edildi, İnternette Rtük Dönemi Resmen Başladı!(7/10)3

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi getiren yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi. Yasa tasarısına göre bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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