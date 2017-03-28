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yasağın en kısa sürede kaldırılacağını düşünüyoruz

YASAĞIN EN KISA SÜREDE KALDIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi.

Tarih : 28 Mart 2017, 10:53
Puan Ver : Yasağın En Kısa Sürede Kaldırılacağını Düşünüyoruz(6/10)5


Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi.



Bakan Arslan Haydarpaşa için de tarih verdi: "2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme, Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız. Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek."








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