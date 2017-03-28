YASAĞIN EN KISA SÜREDE KALDIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi.
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, uçaklardaki elektronik cihaz yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde. Özellikle İngiltere'nin bu yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. ABD ile olan görüşmelerin uzun soluklu olabilir" dedi.
Bakan Arslan Haydarpaşa için de tarih verdi: "2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme, Halkalı'yı metro standardına çevirmiş olacağız. Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek."
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