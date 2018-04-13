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Yasak aşk vahşeti! Aldatıldığını öğrenen adam katliam yaptı

YASAK AŞK VAHŞETİ! ALDATILDIĞINI ÖĞRENEN ADAM KATLİAM YAPTI

Niğde'de yaşayan genç adam, 4 çocuk annesi eşini ve onunla ilişki yaşadığı iddia edilen amcasının oğlunu öldürdükten sonra, yaşamına son verdi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 10:40
Puan Ver : Yasak Aşk Vahşeti! Aldatıldığını Öğrenen Adam Katliam Yaptı(5/10)1

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşayan Yasin Gündoğan (37), 4 çocuk annesi eşi Rezzan Gündoğan'ı (34) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak Gündoğan'ı (38) tabancayla kurşun yağdırarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

NE OLDU?

1 yıldır Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Yasin Gündoğan, işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin Gündoğan, çevresindekilerin, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine cinnet getirdi. Yasin Gündoğan, tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin Gündoğan, yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak Gündoğan'a ateş etti. Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin Gündoğan, tetiği çekti.

YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan Gündoğan, İshak Gündoğan ve Yasin Gündoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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