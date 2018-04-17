Yasak Aşkı İçin Fetö Tuzağıyla Boşanan İş Adamından Eski Eşine Dava!
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Yasak aşkı için FETÖ tuzağıyla boşanan iş adamından eski eşine dava!

YASAK AŞKI İÇİN FETÖ TUZAĞIYLA BOŞANAN İŞ ADAMINDAN ESKİ EŞİNE DAVA!

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla 29 yıllık eşinden boşanan ünlü tekstilci Hayri Uğur, eski karısını "İftira atıyor, hakaret ediyor" diyerek savcılığa şikayet etti.

Tarih : 17 Nisan 2018, 09:10
Puan Ver : Yasak Aşkı İçin Fetö Tuzağıyla Boşanan İş Adamından Eski Eşine Dava!(8/10)4

Tekstilci Hayri Uğur, eşi ve 2 çocuğuna 'FETÖ'den tutuklanırsam mallarımıza el konulur. Formalite icabı boşanalım' dedi. Eşi de razı oldu, 29 yıllık çift boşandı. FETÖ senaryosuyla boşanan çift, yine karşı karşıya geldi. Bu kez Uğur, eski karısını 'İftira atıyor, hakaret ediyor' diyerek savcılığa şikayet etti.

YASAK AŞKIYLA EVLENMEK İÇİN FETÖ TUZAĞIYLA BOŞANDI

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı tekstilci Hayri Uğur (57), 29 yıldır evli olduğu karısı Hepşen Uğur (51) ile geçen yıl 17 Temmuz'da anlaşma protokolü imzalayarak tek celsede boşandı. Uğur, eşi ve çocuklarına "FETÖ'den tutuklanırsam mallarımıza el konulur. Formalite icabı boşanalım" dedi. 29 yıllık çift, boşanma protokolü imzalayarak, tek celsede boşandı. Ancak Hepşen Uğur, rahat boşanabilmek ve 5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için kendisini "FETÖ'cü gibi gösterip lehine protokol ile anlaşmalı olarak boşandığını" iddia ettiği iş adamı Hayri Uğur'dan şikayetçi oldu, boşanma davasının yenilenmesini istedi.

"İFTİRA ATIYOR" DİYEREK ESKİ EŞİNİ SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre kendisi ve şirketi Uğur Tekstil adına eski karısı Hepşen Uğur'dan şikâyetçi olan Hayri Uğur dilekçesinde, İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçen 17 Temmuz'da karşılıklı anlaşma protokolü imzalayarak tek celsede şeffaflık içinde boşandıklarını belirtti. Kararında kesinleşerek evliliklerinin bittiğini aktaran Uğur, 29 yıllık evliliği bitirmesine rağmen eski eşi ve yetişkin çocukları ile saygı ilişkisini sona erdirmediğini ileri sürdü. Uğur, boşandıktan sonra eski eşi Hepşen Uğur'un tehdit içerikli mesajlar atarak kendisini zarara uğratmak için plan yaptığını iddia etti. İş adamı, eski eşi Hepşen Uğur'un mesajlarında, kabul ettiği boşanma protokolündeki hükümleri beğenmediğini, daha fazla para istediğini ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. Hayri Uğur, eski eşinin isteklerine yanıt alamayınca şirketi Uğur Tekstil'i de itibarsızlaştırmak için her türlü eyleme başvurduğunu ileri sürdü. Hepşen Uğur'un hakaret, iftira, tehdit ve suç uydurma suçlarından yargılanmasını istedi.

27 ŞUBAT'TA SEVGİLİSİYLE NİKAH KIYDI

16 Şubat'ta boşanma davasının yenilenmesi davası açan Hepşen Uğur, 12 kişiyi hileli evlilik için tanık olarak göstermişti. Davayı kabul eden mahkemenin nüfus kayıtlarına ihtiyati tedbir koyduğu Hayri Uğur, 27 Şubat'ta sevgilisiyle nikah kıydı.

"KENDİMİ AKLAMA ÇABASINDA BULDUM"

Eski eşinin, boşanma davasının yargılamasının iadesi için verdiği dilekçede hakaret, iftira, tehdit ve suç uydurduğunu savunan Uğur, şirketi Uğur Tekstil'in kredibilitesini azaltacak ve ticari itibarını zedeleyecek iddialarda bulunduğunu iddia etti. Eski eşi hakkında yaptığı dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili, savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiğini belirten Hayri Uğur, "Hiçbir delil ileri sürmeksizin beni Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kara leke olan FETÖ'nün fiili varlığıyla ilişkilendirmeye çalıştılar. Dolandırıcılık yaptığımı iddia ederek, adımın FETÖ ile anılmasına neden oldular" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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