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YASAK AŞKIYLA ÖLÜME ATLAYAN GENCİN KARISINDAN MESAJ VAR!


Yasak aşkıyla ölüme atlayan gencin karısından mesaj var!
Tarih : 16 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Yasak Aşkıyla Ölüme Atlayan Gencin Karısından Mesaj Var!(5/10)1

Gece yarısı Samsun'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin (19) ile Belgin Ş. (15) dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan 2 kişi çığlıklar içinde gözden kayboldu. Bu sabah arama çalışmaları sırasında Belgin Ş.'nin cansız bedeni bulundu. 15 yaşındaki kız çocuğu Belgin Ş. ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in sevgili oldukları ortaya çıktı.

GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

BİRLİKTE ÖLÜME ATLAMIŞLAR

Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi.

EŞİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ: GÜN GELİR SEN PİŞMAN BEN İSE MUTLU OLURUM

Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti.

İKİ GÜN ÖNCE ASKERE GİTMESİ GEREKİYORDU

Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin

Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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