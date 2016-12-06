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YASAK BAŞLADI! DİYARBAKIR'DA BÜYÜK OPERASYON...


YASAK BAŞLADI! DİYARBAKIR'DA BÜYÜK OPERASYON...
Tarih : 06 Aralık 2016, 17:07
Puan Ver : Yasak Başladı! Diyarbakır'da Büyük Operasyon...(0/10)


Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katıldığı operasyona, helikopterler hava desteği veriyor.



  Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesi dağlık ve ormanlık alanlarında faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Valilik, bu çerçevede, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, Şenlik, Birlik ve Akçapınar köylerinde saat 14.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.



 



kaynak:milliyet








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