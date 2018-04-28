Yasaklar Açıklandı! İşte Seçim Günü Uygulanacak Liste
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Yasaklar açıklandı! İşte seçim günü uygulanacak liste

YASAKLAR AÇIKLANDI! İŞTE SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK LİSTE

YSK'nın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yeni kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte seçim günü uygulanacak yasaklar listesi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Yasaklar Açıklandı! İşte Seçim Günü Uygulanacak Liste(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında 4 yeni kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

Buna göre, seçime katılma yeterliliğine sahip, seçmen kütüğe verebilecek siyasi partiler aşağıdaki partiler olarak belirlendi:

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi,İYİ Parti, Saadet Partisi,Vatan Partisi,Büyük Birlik Partisi,Bağımsız Türkiye Partisi,Demokrat Parti,Halkların Demokratik Partisi,Hür Dava Partisi

İÇKİ, SİLAH TAŞIMA VE YAYIN YASAĞI

Seçim günü uygulanacak yasakların belirtildiği 306 numaralı karara göre, seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.

24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

18.00'DEN SONRA DÜĞÜN YAPILABİLECEK

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

21.00'DAN SONRA YAYINLAR BAŞLAYACAK

Saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayınlar saat 21.00'den itibaren serbest olacak ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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Kaynak: haberinburada



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