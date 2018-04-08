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Yaşananları bir cümleyle özetledi: Sınıra gittik Tatlıses coştu

YAŞANANLARI BİR CÜMLEYLE ÖZETLEDİ: SINIRA GİTTİK TATLISES COŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde sanatçılarla birlikte Hatay'daki sınır karakoluna yaptığı ziyarete değinerek "Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu." dedi.

Tarih : 08 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Yaşananları Bir Cümleyle Özetledi: Sınıra Gittik Tatlıses Coştu(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde "Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar askerin türküsüdür. O yaylalarda bırakmadı. Afrin'i dolaşta gel dedi. Orada da bırakmadı. Münbiç'i dolaşta gel dedi." diye konuştu.

"SINIRA GİTTİK, REYHANLI'YA. İBRAHİM TATLISES COŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar askerin türküsüdür. O yaylalarda bırakmadı. Afrin'i dolaşta gel dedi. Orada da bırakmadı. Münbiç'i dolaşta gel dedi." diye konuştu.

MAZLUMLARIN AHI DİNDİRİLENE KADAR DEVAM EDİLECEK

Erdoğan, "Biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık mı attık. Afrin'le ilgili adımımızı attık mı attık. Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil, kendimizde arıyoruz. Afrin'de bugün son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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