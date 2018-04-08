Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde "Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar askerin türküsüdür. O yaylalarda bırakmadı. Afrin'i dolaşta gel dedi. Orada da bırakmadı. Münbiç'i dolaşta gel dedi." diye konuştu.

"SINIRA GİTTİK, REYHANLI'YA. İBRAHİM TATLISES COŞTU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar askerin türküsüdür. O yaylalarda bırakmadı. Afrin'i dolaşta gel dedi. Orada da bırakmadı. Münbiç'i dolaşta gel dedi." diye konuştu.

MAZLUMLARIN AHI DİNDİRİLENE KADAR DEVAM EDİLECEK

Erdoğan, "Biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık mı attık. Afrin'le ilgili adımımızı attık mı attık. Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil, kendimizde arıyoruz. Afrin'de bugün son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada