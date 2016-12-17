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yasemin özilhan: 'içerde' dizisinde babaanneyi oynarım'

YASEMİN ÖZİLHAN: 'İÇERDE' DİZİSİNDE BABAANNEYİ OYNARIM'

Yasemin Özilhan, geride bıraktığımız gün mağazasını denetlemek için Akmerkez'deydi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:20
Puan Ver : Yasemin Özilhan: 'içerde' Dizisinde Babaanneyi Oynarım'(7/10)9


Oyunculuğu bırakan Özilhan, son dönemde televizyonda takip ettiği işler arasında en çok 'İçerde'yi beğendiğini söyledi. Oyuncu, "Çetin Tekindor hayranıyım. Sadece onu izliyorum. 'İçerde'de babaanneyi bile oynamak isterim" açıklamasını yaptı.


 


 


kaynak:mynet







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