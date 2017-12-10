Ateşli sahneleri ile gündemden düşmeyen 'Çi' isimli dizide rol alan Yasemin Allen, "Gerçek hayatta olan şeyleri hikayelerde görünce yadırgamamak gerek" dedi.

'Çi' dizisi oyuncularından Yasemin Allen, Arnavutköy'deki bir manavdan mutfak alışverişi yaparken görüntülendi. Flaşlar patlayınca şaşıran oyuncu, habercilere "Manavdan çıkarken yakalandı" diyerek takıldı.

ATEŞLİ SAHNELER SORULDU

Allen, rol aldığı "Çi" dizisindeki öpüşme sahnelerinin sık sık gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine şöyle dedi: "Bu projede hikaye böyle, sırf reyting olsun diye yapılmıyor. Ayrıca gerçek hayatta olan şeyleri hikayelerde görünce yadırgamamak gerek."

Bölüm başına 20 bin TL aldığı için eleştirilen oyuncu, "Yaptığım işin bir parçası bu" dedi.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin rol aldığı dizideki cesur sahneler çok konuşuluyor.

Kaynak: haberinburada