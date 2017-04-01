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yasin börü davasında karar bekleniyor

YASİN BÖRÜ DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına 3 Nisan Pazartesi devam edilecek.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:09
Puan Ver : Yasin Börü Davasında Karar Bekleniyor(5/10)7


Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına 3 Nisan Pazartesi devam edilecek.



Duruşmada, tarafların son savunmalarının alınması ve kararın açıklanması bekleniyor. Daha önce esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyerek, 15 sanık için de beraat talebinde bulunmuştu.



 



kaynak:sabah








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