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Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler De 3 Puanı Alacağız
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Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler de 3 Puanı Alacağız

YASİN ÖZTEKİN'DEN HAKEM TEPKİSİ: VERMESELER DE 3 PUANI ALACAĞIZ

Yasin Öztekin, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçının ardından penaltı pozisyonuyla alakalı, "Vermeseler de 3 puanı alcağız" dedi.

Tarih : 24 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler De 3 Puanı Alacağız(6/10)2

Galatasaray'ın yıldız ismi Yasin Öztekin 3-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

"YENDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

İşte Yasin Öztekin'in açıklamaları:

"Sonradan girmek zor. Yendiğimiz için mutluyuz." diyen tecrübeli oyuncu, "İnşallah ikinci yarı iyi performans gösterip 21. şampiyonluğu almak istiyoruz. Daha fazla takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu'nun müdahalesinde penaltı beklediği pozisyona da açıklık getiren Öztekin, "Bence yüzde 100 penaltı. Her yerde, 'Yasin kendini atıyor.' diyorlar. Herhalde hakem de ondan vermedi. Vermeseler de 3 puanı alacağız." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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