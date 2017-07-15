Fener 3'te 0 Çekti! Yine Mağlup
Şehit Öğretmen Şehit Olacağını Birçok Kez Babasına Söylemiş
51 Şehit Verdiğimiz Gölbaşı'ndaki Anmadan Yürek Yakan Kare
250 Şehidin Adı Tek Tek Okunup, Her Biri İçin Işıklar Yakıldı
Milyonlar Köprüye Akın Etti, Cnn Ve Bbc Küçük Dilini Yuttu
Emniyet Müdürü 1 Yıl Sonra, Aynı Saatte, Aynı Anonsu Yaptı
Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri Anısına Yapılan 'şehitler Anıtı'nın Açılışını Yaptı
Tansu Çiller 15 Temmuz'u Anma Etkiliğine Katılıp, Erdoğan'la Sohbet Etti
Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı
Trabzon İlk Hazırlık Maçında Tat Vermedi
Lys Adaylarının Cevap Kağıtları Erişime Açıldı
Türkiye 15 Temmuz'u Unutmadı! İşte İl İl Meydanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde Konuşuyor
Erdoğan Anma Programına 15 Temmuz'da Kur'an Dersi Verdiği Torunuyla Yürdü
Yasin Öztekin'in Ayak Parmağında Kırık Var
Fatih Terim'in Restoran Basma Anlarına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Çıktı
Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yüzlerce Kişi Polis Bariyerini Aşıp Şehitler Köprüsü'ne Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
Geçen Yıl Darbe Girişiminin Emrinin Verildiği Saatte Bugün Millet Yeni Bir Tarih Yazıyor

YASİN ÖZTEKİN'İN AYAK PARMAĞINDA KIRIK VAR


Yasin Öztekin'in Ayak Parmağında Kırık Var
Tarih : 15 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Yasin Öztekin'in Ayak Parmağında Kırık Var(8/10)4

Yasin Öztekin'den Galatasaray'a kötü haber geldi! Galatasaray, Östersunds karşısında UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 2-0 yenilerek şok yaşarken, bir şok da Yasin'den geldi.

Tecrübeli futbolcunun ayağında kırık tespit edilirken, futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz açıklanmadı.

SAĞ AYAK BEŞİNCİ PARMAĞINDA KIRIK VAR

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

"UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Östersunds maçında ayağına darbe alan Yasin Öztekin'in yapılan tetkiklerinin ardından sağ ayak beşinci parmak proximal falanks kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yasin  Öztekin  İn  Ayak  Parmağında  Kırık  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER