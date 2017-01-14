

ABD Ulusal Uyku Vakfı, yaş gruplarına göre ideal uyku saatleri üzerine yaptığı çalışmayı internet sayfası üzerinden paylaştı.



Sleep Foundation sitesinde yer alan habere göre, düzensiz yaşamak, kafeinli ve alkollü içecekler tüketmek, uyanmak için uygun olmayan saatlerde alarmla uyanmak biyolojik saatimizi etkileyebiliyor.