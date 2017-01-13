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yaşlanmayı önleyen protein keşfedildi

YAŞLANMAYI ÖNLEYEN PROTEİN KEŞFEDİLDİ

Bilim adamları, yaşlanmayla ilgili hücresel saate ince ayar yapan bir protein keşfetti.

Tarih : 13 Ocak 2017, 17:35
Puan Ver : Yaşlanmayı Önleyen Protein Keşfedildi(7/10)7


Bilim adamları, yaşlanmayla ilgili hücresel saate ince ayar yapan bir protein keşfetti.



Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) araştırmacılar, TZAP adı verilen proteinin, kromozom uçlarını koruyan DNA parçaları telomerlerin, ne kadar uzun olabileceğini belirlediği ve kromozom uçlarını bağladığını bildirdi.



Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada, TZAP'ın, telomerlerin çok uzamaması temin eden bir süreci yönettiği keşfedildi.

Telomerlerin uzunluğu, vücutta hücrelere ömür biçmesi açısından büyük önem taşıyor, dolayısıyla yaşlanma ve kanser gibi kritik süreçlerde belirleyici bir rol üstlendiği biliniyor.



Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Eros Lazzerini Denchi, keşif için "Telomerler, bir hücrenin saatini temsil ediyor. Belirli uzunlukta telomerlerle dünyaya gelirsiniz, bir hücre her bölündüğünde telomerden küçük bir parça kaybediyor. Telomer çok kısaldığında hücre artık bölünemiyor. Bu protein, telomer boyunun üst limitini belirliyor." ifadesini kullandı.



SPESİFİK OLARAK TELOMERLERİ BAĞLAYAN PROTEİNLERİN YALNIZCA TELOMERAZ ENZİMİ VE SHELTERİN KOMPLEKSİ OLDUĞU BİLİNİYORDU



Bilim adamları, telomerler boylarını uzatmanın yaşlanmayı yavaşlatıp yavaşlatmayacağını merak ederken, sıra dışı biçimde uzun telomerlerin, kanser açısından risk faktörü olduğu keşfedilmişti.



Araştırmaya, Amerikan Kanser Topluluğu, İsveç Uluslararası Araştırma Konseyi ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin destek verdiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yaşlanmayı  Önleyen  Protein  Keşfedildi    haber

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