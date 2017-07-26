Adana'da evlilik vaadiyle 77 yaşındaki adamı kandırıp ara sokakta öldüresiye dövdükten sonra 4 bin 500 lirasını gasp eden zanlının, İstanbul'a kaçıp burada eğlendiği öğrenildi.

OLAY 20 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Olay, 20 Temmuz günü Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi, 31090 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Adana'ya gelip kışın portakal bahçesinde, yazın ise karpuz tarlalarında bekçilik yapan Ali Bulut, tarla sahibinden 4 bin 500 lira toplu para aldı. Bulut, izinli olduğu günler Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir kahvehanede vakit geçirmeye başladı. Bulut, burada kendisinden 50 yaş küçük 27 yaşındaki Turan Ö. ile tanıştı. 20 Temmuz günü de izinli olduğu için yine sabahın erken saatlerinde kahvehaneye geldi. Turan Ö. de kahvehanedeki Bulut'un yanına geldi.

CEBİNDEKİ PARAYI GÖRÜNCE EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI

Turan Ö., bekçinin gömleğinin cebindeki parayı gördü. Bunun üzerine Turan Ö. bekçiye, evli olmasına rağmen "Burada Suriyeli biri var genç, güzel hem de bakıma muhtaç, hem ona bakmış olursun hem de evlenirsin" dedi. Bulut, bu teklifi kabul edince Turan Ö. kızın ailesinin 3 bin lira para istediğini söyledi. Parası olan bekçi bu durumu kabul edince Turan Ö. kızı göstermek için Bulut'u kahvehaneden çıkartıp Mirzaçelebi Mahallesi'nin ara sokaklarına götürdü.

PARAYI VERMEYİNCE YAŞLI ADAMI DÖVDÜ

Bu arada, Bulut'tan bin lira da para aldı. Daha sonra mahallede ara sokakta bir eve girip çıkıp paranın kalan kısmını da ailenin istediğini söyledi ancak yaşlı adam parayı vermek istemedi. Bunun üzerine Turan Ö. yaşlı adamı darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın cebindeki parayı alan Turan Ö. koşarak kayıplara karıştı.

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mahallede sesi duyup yaşlı adamı kanlar içinde gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaşlı adamdan bilgi alıp konuyu araştırmaya başladı. Bir süre sonra da Ali Bulut Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, burada 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra hayati tehlikeyi atlatarak servise çıktı. Polis, yaşlı adam ölüm tehlikesini atlatınca yeniden ifadesini aldı. Bulut, ifadesinde kendisini darp edip parasını alan şahsın Turan Ö. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

BALIK TUTTUĞU ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Polis yaptığı çalışmada, zanlının gasp olayından sonra Mersin'e gittiğini ve gasp ettiği paraların bir kısmını eğlenmek için harcadığını belirledi. Turan Ö.'nün İstanbul'a geçip burada da yaşlı adamdan gasp ettiği paraları harcamaya devam ettiğini, balık avlayıp bu anları da sosyal medyadan paylaştığını belirleyen polis, tüm bu delilleri toplayıp zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Şahsın İstanbul Okmeydanı'nda olduğunu tespit ederek, İstanbul polisi ile ortak operasyon için düğmeye bastı.

KUMAR BORCU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, "HEPİNİZ BENCİLSİNİZ" DEDİ

24 Temmuz günü İstanbul Okmeydanı'nda yapılan şafak baskınında yakalanan Turan Ö. uçakla Adana'ya getirildi. Adana'da yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen zanlı, yaşlı adamın kendine kumar borcu olduğunu, bu nedenle parasını aldığını ileri sürdü. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "Neden yaşlı adamı gasp ettin" sorusu üzerine, "Hepiniz bencilsiniz. Siz onun kim olduğunu biliyor musunuz. Adamı tanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı adamı öldüresiye döven zanlı basın mensuplarına da tekme atarak darp etmeye çalıştı. Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, zanlının öldüresiye dövüp gasp ettiği yaşlı adam ile yan yana giderken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Zanlının evlilik vaadiyle yaşlı adamı Mirzaçelebi Mahallesi'nin ara sokaklarına doğru götürdüğü görülüyor. Ayrıca zanlının yaşlı adamı götürdüğü belli olmasın diye araya biraz mesafe koyduğu ve sürekli etrafına bakındığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada