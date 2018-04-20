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Yaşlı İngilizin kalbi striptiz şova dayanmadı

YAŞLI İNGİLİZİN KALBİ STRİPTİZ ŞOVA DAYANMADI

Tayland'da striptiz kulübüne giden 60 yaşındaki İngiliz, sahne önünde şovları izlerken fenalaşıp yere yığıldı. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Yaşlı İngilizin Kalbi Striptiz Şova Dayanmadı(10/10)6

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir striptiz kulübünde trajik bir olay yaşandı. 60'lı yaşlarında İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen bir turist Soi Cowboy kulübüne geldi.

SAHNE ÖNÜNDE ŞOVLARI İZLERKEN FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Sahne yakınlarında bir yere oturan adam, şovları izlemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan adam sahnenin önünde yere yığıldı. Kulüp çalışanları ve diğer müşteriler adama müdahale ederken, olay yerine ambulans çağrıldı.

"KEYFİ YERİNDE GÖRÜNÜYORDU"

Sağlık ekipleri adama müdahale ederken, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Striptiz kulübünde çalışan kadınlardan biri, "Yere düşene kadar keyfi yerinde görünüyordu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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