Kayseri'de 63 yaşındaki adam, 12 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışında alıp odun kırma bahanesiyle çamlık alana götürerek soyup cinsel istismarda bulundu. Çocuğa 15 TL verip kimseye söylememesi için tembihleyen adam, çocuğun ailesi duyunca yakalandı. Yargılanan 63 yaşındaki sanığa 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ALIP ÇAMLIK ALANDA SOYARAK İSTİSMAR ETTİ

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2017 yılı yaz aylarında farklı günlerde meydana gelen olayda 12 yaşındaki A.E.'yi okul çıkışında alan 63 yaşındaki M.A. çamlık alana götürerek, çocuğun ve kendisinin alt giysilerini çıkarıp cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUĞA KİMSEYE SÖYLEMEMESİ İÇİN PARA VERDİ

Çocuğu kimseye söylememesi için para verse de A.E.'nin bir arkadaşı bu durumu görünce olay ortaya çıktı. Ailenin ihbarı üzerine gözaltına alınan M.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUK: ODUN KIRMA BAHANESİYLE 5, 10 TL VERDİ

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.A.(63) ile mağdur A.E.(12) ve babası F.E. ile avukatları hazır bulundu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan mağdur erkek çocuk A.E. "Beni okuldan alıp odun kırma bahanesiyle çamlık alana götürdü. Orada bana cinsel istismarda bulundu. Bir keresinde 5 TL, diğerinde 10 TL vererek kimseye söylemem gerektiğini tembihledi. Bir seferinde arkadaşım gördü" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ İSTEYEN YAŞLI SAPIK: TÖVBE HAŞA

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen 63 yaşındaki tutuklu sanık M.A. ise "Tövbe haşa, ben böyle bir şey yapmadım. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

MAHKEME 13,5 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.'ya 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl 5 ay, 'kişinin hürriyetini yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: haberinburada