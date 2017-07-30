74 yaşındaki sürücü aracın kontrolünü kaybedip Yalova Çınarcık'taki plaja daldı. Şans eseri hem sürücü hem de plajdakiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Yalovanın tatil merkezlerinden Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil plaja girdi. 74 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şans eseri plajda bulunanlardan yaralanan olmadı.

PLAJA DALDIKTAN SONRA TERS DÖNDÜ

Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde bulunan Kanarya Evleri Mahallesi'nde yokuş inen 74 yaşındaki Vahit Karabul'un yönetimindeki fren sistemi boşaldı. 34 KT 2328 plakalı otomobil, bir otomobile çarptıktan sonra koruma demirini yıktığı plaja girerken çöp konteynerine de çarparak ters döndü. Sürücü ve plajda bulunanlardan yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: haberinburada