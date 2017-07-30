Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
Çırılçıplak Yürüyerek Etrafa Gülüşler Atan Kadına 3.300 Euro Para Cezası Kesildi
Eski Fenerbahçeli Krasic, Avustralya Takımı Sydney'e Gitti
Kaybolan Minik Berrak, İz Takip Köpeği Şah Sayesinde Evine Döndü
İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı
Bakan Eroğlu, Mümkün Olsa İstanbul'u Terk Ederim Diyen Profesör Kadıoğlu'na Çok Kızdı
Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra İle Saldırdı
Fenerbahçe Stoch İçin Gelen Teklifi Kabul Etti
Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 5 Milyonu Aştı
Toprakla Üzeri Örtülen Mezarları Görenler, Yatır Sanıp Dua Ediyor
Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
Genç Kızların Bayıldığı Oyuncak Ayıya Uyuşturucu Sakladılar
Almanlar, Yolda Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Polise Götüren Yakup'u Konuşuyor
Fetö'nün Yeni Taktiği Deşifre Oldu! Whatsapp'ta Bu Mesajlara Dikkat
Antalya'daki Festival Çarşısı'ndaki Yangında 100 İş Yeri Kül Oldu
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık 2 İla 4 Derece Daha Da Artacak
Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!

Yaşlı sürücü kontrolü kaybedince, ünlü tatil beldesindeki plaja daldı

YAŞLI SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBEDİNCE, ÜNLÜ TATİL BELDESİNDEKİ PLAJA DALDI

74 yaşındaki sürücü aracın kontrolünü kaybedip Yalova Çınarcık'taki plaja daldı. Şans eseri hem sürücü hem de plajdakiler kazadan yara almadan kurtuldu.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı(5/10)1

Yalovanın tatil merkezlerinden Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil plaja girdi. 74 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şans eseri plajda bulunanlardan yaralanan olmadı.

PLAJA DALDIKTAN SONRA TERS DÖNDÜ

Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde bulunan Kanarya Evleri Mahallesi'nde yokuş inen 74 yaşındaki Vahit Karabul'un yönetimindeki fren sistemi boşaldı. 34 KT 2328 plakalı otomobil, bir otomobile çarptıktan sonra koruma demirini yıktığı plaja girerken çöp konteynerine de çarparak ters döndü. Sürücü ve plajda bulunanlardan yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yaşlı  Sürücü  Kontrolü  Kaybedince  Ünlü  Tatil  Beldesindeki  Plaja  Daldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER