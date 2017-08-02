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Yaş'ta İlk Kez Başbakan'ın Konuşması Basınla Paylaşıldı
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YAŞ'ta İlk Kez Başbakan'ın Konuşması Basınla Paylaşıldı

YAŞ'TA İLK KEZ BAŞBAKAN'IN KONUŞMASI BASINLA PAYLAŞILDI

Başbakan Yıldırım'ın Yüksek Askeri Şura sürerken yaptığı konuşma hakkında ilk kez basına bilgilendirme yapıldı. Yıldırım açıklamasında güney sınırındaki iç savaşı terörle mücadeledeki en büyük tehdit olarak gösterdi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Yaş'ta İlk Kez Başbakan'ın Konuşması Basınla Paylaşıldı(8/10)4

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde toplandı. Kurmayların yanı sıra albaylar arasından da çok sayıda terfi bekleniyor. Ayrıca emeklilikler de belirlenecek. Öte yandan Binali Yıldırım'dan da önemli açıklamalar geldi. Başbakan Yıldırım, "Özellikle geçen yıl ağustos başında karar verdiğimiz taarruz amaçlı mücadele stratejisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaları, beklenen sonucu vermiş ve bölücü terör örgütü ile mücadelede çok anlamlı bir seviyeye gelinmiştir." dedi.

EN BÜYÜK TEHDİT

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir."

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ZOR COĞRAFYADA GÜÇLENDİRECEK

"Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

BİR İLK YAŞANDI

Öte yandan ​YAŞ'a başkanlık eden başbakanların konuşmaları bugüne dek basınla paylaşılmazdı, Yıldırım'ın konuşması bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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