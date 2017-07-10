YASTAN ÇIKAN CELİNE DİON'UN FLAŞLAR PATLAYINCA GÖĞÜS UÇLARI BELLİ OLDU
Geçen yıl kocasını kaybeden Kanada'lı ünlü şarkıcı Celine Dion'un yası bitti. Sütyen giymeden dışarı çıkan Dion'un, flaşlar patlayınca göğüs uçları belli oldu.
Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden Kanada'lı ünlü şarkıcı Celine Dion, yastan bir çıktı, pir çıktı. Turne için Avrupa'ya geçen Dion, sütyensiz giydiği kıyafetiyle objektiflere yakalanınca olanlar oldu. Flaşların patlaması üzerine Dion'un göğüs uçları belli oldu.
GÖĞÜS UÇLARI BELLİ OLDU
Geçen hafta Vogue dergisine verdiği çıplak pozdan sonra kocasının ölümünden bu yana ilk kez dünya gündemine gelen Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion, Paris'te kaldığı otele geri dökerken içine sütyen giymediği için flaşlar patlayınca göğüs uçları belli oldu.
KOCASININ PORTRESİYLE İLETİŞİM KURDUĞUNU SÖYLEDİ
Geçen sene kaybettiği kocasının ardından ilk defa Avrupa turnesine çıkan Celine Dion, kocasının resmini göğsüne dövme yaptırmayı planlıyor. Dion ayrıca ölümünden sonra kocası ile portresine bakarak kocası ile iletişim kurduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
- Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
- Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
- Muğla'da İki Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
- Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
Bu Haberle İlgili Yorumlar