YASTIĞIN ALTINA SARIMSAK KOYARSANIZ...
Binlerce senedir, farklı kültürlerin, çeşitli amaçlar dahilinde kullandığı sarımsak, nahoş kokusuna rağmen, şifa deposu olarak bilinir.
Tansiyonu dengeleyen, kalp sağlığını koruyan sarımsağın bu seferki kullanım amacı ise çok başka.
Sarımsağı, yastığın altına koyarak uyumanın pek çok yararı olduğuna inanılıyor.
Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, yastığınızın altına sarımsak koyarak uyuyun.
Koku ilk başta sizi rahatsız etse de sarımsak sayesinde uykunuzu daha iyi aldığınızı fark edeceksiniz.
kaynak:sabah
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