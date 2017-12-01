Çin'in Gıangzhou şehrinde, 2 yaşındaki bebek trajik bir kaza geçirdi. Yatağında oynarken yere düşen ve kafasına fiş saplanan bebek ameliyata alınarak kurtarıldı.

YATAĞINDA OYNARKEN FİŞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çin medyasına göre,bebek yatağında oyun oynarken yere düştü ve başına fiş saplantı.Bebeğin annesinin aktardığına göre, yatağında plastik bir topun üzerine çıkan bebek, dengesini kaybedip aşağı düştü. Bebek, yerde duran fişin üzerine kafa üstü düştü ve fiş başına saplantı. Bu durum karşısında şoke olan aile bebeği hemen hastaneye götürdü.

3 SAATLİK AMELİYATLA ÇIKARILDI

Doktorlar, fişin 3 dişinin birden çocuğun beynine saplandığını ve bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Doktorlar 3 saatlik bir operasyonun ardından fişi başarıyla çocuğun başından çıkardı.

Kaynak: haberinburada