

Yatak odasındaki utangaçlığınızı bu önerilerle yenin!







Yatak odasında ışıkları kapatmadan sekse geçemiyor musunuz? Yalnızca misyoner pozsiyonunda sevişmek istiyor, partnerinizin isteklerine cevap vermekte zorlanıyor musunuz?



Bu adımları takip ederek daha tutkulu bir seks hayatınızın olacaktır.



1­. Kendinizi tanıyın



İlk olarak sizi hem zihnen hem de bedensel olarak tahrik eden şeyleri belirleyin. Mesele sadece yataktan ibaret de değil! Hayatın genelinde sizi tatmin eden şeyleri belirlemelisiniz. Bir düşünün: Neyi daha fazla isterdiniz? Bayıldığınız şeyler neler? Bütün bunları kafanızda toparladıktan sonra partnerinizle tüm detayları güzelce paylaşmaya başlayın.







2­. Biraz rahatlayın



Sekste partnerinizle çılgın şeyler denemekten sizi alıkoyan neler var? Önce bunu bir düşünmelisiniz. Yaşadığınız her şeyin yatak odasında kalacağını, kendinizi en özgür hissedebileceğiniz yegane alanın seks olduğunu da bir kez daha anlamaya çalışın. Mesele biraz da rahatlamak, öyle değil mi? Öyleyse, her anlamda anın tadını çıkarmaya başlayın. Kendinizi sevin, teninizi okşayın. Kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğü asla umurunuzda olmasın. Sadece kendinize ve ne kadar kusursuz olduğunuza odaklanın.







3­. Bolca zamanınız var



Çoklu orgazm yaşamak, yetiştirmeye çalıştığınız bir sınav değil. Bitiş zamanı olmayan, ucu açık bir şey bu. En önemlisi, bunu bir görev ya da sorumluluk olarak algılamamanız gerekiyor. Eğer baskıyı üzerinizden bir kere atarsanız, defalarca üst üste orgazm olmanın yolunu ciddi anlamda başaracaksınız demektir.







4­. Pratik yapın



Kegel egzersizleri kadınların en iyi arkadaşıdır. Bu basit egzersiz sayesinde orgazmlarınızın şiddeti yoğunlaşırken, sayıları da artacak.







5­. Hassas noktalarınıza odaklanın



Yalnız olman ya da partnerinizle birlikte olman fark etmez. Biraz dalga geçmeye bak. Orgazma ulaşacağını hissettiğinizde, daha az tahrik olduğunuz bir noktaya odaklanın ve yoğunluğunu biraz azaltın. Sonra, en çok tahrik olduğunuz hamlelere tekrar başlayın. Böyle bir seri yakaladığınızda, yaşadığınız orgazm çok daha şiddetli olacaktır. Dahası, duyarlılığınızı kontrol etmeyi de öğreneceksiniz. G noktası ve klitorisi aynı anda uyararak çok daha şiddetli bir seri yakalamanız ve çoklu orgazma ulaşmanız mümkün.







6­. Konuşun



Çoğu kadın için ilk orgazmın ardından klitoris aşırı duyarlı hale gelir ve uyarılmasında ısrarcı olunursa acı hissi duyulabilir. O yüzden, partnerinize orgazmın ardından klitorisle uğraşmamasını söylemelisiniz. İlk orgazmınızın ardından 10­ 60 saniye aralığında bir klitoris molası vermelisiniz.











7­. Akışına bırakın



Bazı kadınlar için seri orgazmlar adeta çığ gibi büyüyerek ilerler. Bir sonraki her zaman bir öncekinden daha şiddetlidir. Bunun tam tersi de mümkün tabii; ama sonuçta orgazm, orgazmdır!







