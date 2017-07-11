Tayland'da yaşanan korkunç bir kazada bir yayaya çarptıktan sonra yere düşen talihsiz bisikletlinin üzerinden otobüs geçti. Görenleri dehşete düşüren kaza saniye saniye görüntülendi.

Tayland'ta meydana gelen kaza pes dedirtti. Yayaya çarptıktan sonra yere düşen talihsiz bisikletlinin üzerinden otobüs geçti.

GÖRENLER DEHŞETE KAPILDI

Boynu tekerleğin altında kalan sürücü bir süre sonra kafasını kurtarırken, o anlara şahitlik edenler dehşete kapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumu ise bilinmiyor.

Kaynak: haberinburada