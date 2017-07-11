YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA YERE DÜŞEN BİSİKLETLİNİN ÜSTÜNDEN OTOBÜS GEÇTİ
Tayland'da yaşanan korkunç bir kazada bir yayaya çarptıktan sonra yere düşen talihsiz bisikletlinin üzerinden otobüs geçti. Görenleri dehşete düşüren kaza saniye saniye görüntülendi.
Tayland'ta meydana gelen kaza pes dedirtti. Yayaya çarptıktan sonra yere düşen talihsiz bisikletlinin üzerinden otobüs geçti.
GÖRENLER DEHŞETE KAPILDI
Boynu tekerleğin altında kalan sürücü bir süre sonra kafasını kurtarırken, o anlara şahitlik edenler dehşete kapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumu ise bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Osmaniye'de Skandal! Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz
- 'ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen Mc4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek
- Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
- Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
- Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar