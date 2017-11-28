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Yayın kestiren kavga! Önce hakaretler, sonra bardaklar havada uçuştu

YAYIN KESTİREN KAVGA! ÖNCE HAKARETLER, SONRA BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Batum'da 11 kişinin öldüğü otel yangınının konuşulduğu canlı yayında ortalık bir anda karıştı. Stüdyoda önce hakaretler, sonra bardaklar havada uçuştu.

Tarih : 28 Kasım 2017, 23:20
Puan Ver : Yayın Kestiren Kavga! Önce Hakaretler, Sonra Bardaklar Havada Uçuştu(8/10)4

Gürcistan'da bir televizyon kanalı hararetli bir tartışmaya sahne oldu. Tartışmanın konusu Batum'da 11 kişinin öldüğü otel yangınıydı. Ancak tartışma büyüdü. Önce hakaretler sonra bardaklar havada uçuştu.

OTEL YANGININI KONUŞUYORLARDI

Gürcistan'da bir televizyon kanalında siyasi bir aktivist ile bir ekonomi uzmanını bir araya getiren konu Batum'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıydı.

MAYMUN HAKARETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Tartışma büyüyünce karşılıklı hakaretler başladı. "Senin gibi maymunlar konuşmaya cüret etmemeli" sözünden sonra bardaktaki sular havada uçuştu. Sinirlenen aktivist önündeki suyu karşıya attı. Ekonomi uzmanı da önündeki suyla siyasi aktivisti hedef aldı. Tansiyon sunucusunun araya girmesiyle düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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