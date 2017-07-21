Mardin'de bir köyde imam olmaması nedeniyle 8 aydır ezan sesine hasret kaldıklarını ve cenazelerini de komşu köyün imamına yıkattıklarını belirten vatandaşlar, köylerine imam görevlendirilmesini istedi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yaylabaşı köyünde imam olmaması nedeniyle 8 aydır ezan sesine hasret kaldıklarını ve cenazelerini de komşu köyün imamına yıkattıklarını belirten vatandaşlar, köylerine imam görevlendirilmesini istedi.

8 AYDIR EZAN SESİNE HASRET OLDUKLARINI BELİRTTİ

Merkez Artuklu ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan 60 hane, 600 nüfuslu Yaybaşı köyü sakinleri, 8 aydır ezan sesine hasret olduklarını belirtti.

CENAZELERİNİ KOMŞU KÖYÜN İMAMINA YIKATIP, CUMA NAMAZLARINI DA ORDA KILIYORLAR

Cenazelerini ricacı oldukları komşu köyün imamına yıkattıkları, Cuma namazlarını da komşu köylerde kıldıklarını anlatan vatandaşlar, köylerine imam görevlendirilmesini istedi. Köy Muhtarı Oğuz Karademir, köylülerin ezan sesine, Cuma günleri cemaatle namaz kılmaya hasret kaldığını belirterek, "Yaklaşık 8 aydır köyümüzde imam yok. Bize bir imamın sözleşmeli olarak atandığı söylendi.

"8 AYDIR KÖYÜMÜZE İMAM BEKLİYORUZ"

Sakarya'dan bir imam geldi. Eşyalarını bıraktı, müftülüğe gitti. Oraya gittiklerinde güvenlik soruşturması yapılmadan atanamayacağı söylendi. 8 ay önceki imamız Kızıltepe ilçesine tayinini istemişti. O günden beri köyümüzde imam yok. Ramazan ayında yine defalarca müftülüğe müracaat ettik. Yine imam olmadığını söylendi ve İşkur'dan bir imam tayin edileceği belirtildi. Sözleşmeli bir imam gönderildi. Ertesi gün hesap açmak için Mardin'e giden imamın görevden alındığını öğrendik. 8 aydır köyümüze imam bekliyoruz" dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Cemaatin 8 aydır toplu namaz kılamadığını anlatan Karademir, "Her cenazede başka köylerdeki imamlardan ricacı oluyoruz. Taziyelerimiz de yine aynı şekilde. Ramazan ayında köyde Kur'an bilen köylüler sadece iftar saatinde ezan okuyordu. Geri kalan diğer vakitlerde ezan okunmuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"KÖY İMAMSIZ OLMAZ, YETKİLİLERİMİZDEN KÖYÜMÜZE İMAM İSTİYORUZ"

Köylülerden Nihat Emen, çocuklarını Kur'an kursuna göndermelerini istediklerini ancak öğretecek kimsenin olmadığını ifade ederek, "Köy imamsız olmaz. Yetkililerden köyümüze imam istiyoruz. Ezan sesini duymak istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - MARDİN

Kaynak: haberinburada