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YAYLADAĞI'NA 2 TOP MERMİSİ DÜŞTÜ


YAYLADAĞI'NA 2 TOP MERMİSİ DÜŞTÜ
Tarih : 01 Temmuz 2017, 11:17
Puan Ver : Yayladağı'na 2 Top Mermisi Düştü(6/10)8


Suriye sınırının 1 kilometre uzağındaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü. Suriye rejiminin kontrolü altındaki bölgeden atıldığı belirtilen top atışlarına, angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşlık verildiği bildirildi.



 



kaynak:sabah








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