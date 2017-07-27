YAYLADAKİ HORON HALKASINA JANDARMA EKİPLERİ DE KATILDI
Trabzon'da, 2 bin 130 rakımda düzenlenen Alaca Yaylası Şenliklerinde güvenlik önlemleri yürüten jandarma ekipleri, halkla el ele vererek horon oynadı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 2 bin 130 rakımlı yaylada düzenlenen Alaca Yaylası Şenliklerinde güvenlik önlemleri yürüten jandarma ekipleri, halkla el ele vererek horon oynadı. Sosyal medyada paylaşılan horon videosu beğeni yağmuruna tutuldu.
GÜVENLİK İÇİN BULUNDUKLARI ŞENLİKTE, HALKLA BİRLİKTE HORON TEPTİLER
İlçede geçen Pazar günü organize edilen geleneksel Alaca Yaylası Şenlikleri için bölgede güvenlik ve trafik yönünden önlemler alan jandarma ekipleri, halkın arasına katılarak horon tepti.
VİDEO "HORONMİNATORS" ADLI GRUP TARAFINDAN PAYLAŞILDI
Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada 'Horonminators' adlı grup tarafından "Biz askerimizle, polisimizle, jandarmamızla el ele verip horon bile oynarız" yazısı ile paylaşılan görüntüler, pek çok takipçi tarafından beğenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fikret Orman, Şenol Güneş'in Milli Takıma Gideceği İddialarına Noktayı Koydu
- İsrail Yine Kürt Kartını Oynadı: Bağımsız Kürt Devleti Resmi Politikamız
- Açıklamayı Bizzat Vali Yaptı: Son 15 Yılın En Büyük Uyuşturucu Operasyonu!
- Köprüdeki Hayatını Kaybeden Buğra'nın Acılı Annesi: Sosyal Medyada Bizi Üzmesinler
- Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 15 Yıl Sonra Türkiye'de Yapılacak
- Pepe: Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e Karşı Oynamak İsterim
- Cimbom, Feghouli Yi Bitirdi! Sıra Takımında
- Beşiktaş, Barcelona'dan Munir El Haddadi'yi Kiralamak İstiyor
- R. Madrid'li Oscar Rodriguez, Attığı Falsolu Golüyle Herkesi Şaşkına Çevirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
- Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
- Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
Bu Haberle İlgili Yorumlar