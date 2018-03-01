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Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı

YAZ SAATİ UYGULAMASINDA ELDE EDİLEN TASARRUF, 800 MİLYON LİRAYI AŞTI

Enerji Bakanı Albayrak, yaz saatinin devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde elde edilen tasarruf değerinin 801,6 milyon TL olduğunu açıkladı.

Tarih : 01 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Yaz Saati Uygulamasında Elde Edilen Tasarruf, 800 Milyon Lirayı Aştı(5/10)1

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Albayrak, Yaz Saati Uygulamasının (YSU) devreye alındığı bir yıl önceki yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızının yüzde 60'lardan yüzde 40 seviyelerine gerilediğini, YSU'nun devam ettirildiği Kasım- Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1 milyon 308 bin 297 MWh tasarruf sağlandığını belirtti. Albayrak, elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığının tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 TL olduğunu söyledi.

"UYGULAMANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALINMIŞ BİR KARAR BULUMUYOR"

Enerji Bakanı Albayrak, Kış Saati Uygulamasının kaldırılmasıyla farklı yöntemlerle yapılan tüm analizlerde enerji tasarrufunun sağlandığının görüldüğünü, uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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