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YAZ SAATİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!


YAZ SAATİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Tarih : 14 Aralık 2016, 12:07
Puan Ver : Yaz Saatiyle İlgili Önemli Açıklama!(10/10)12


Bu sene geçilen sürekli yaz saati uygulamasında geri adımın gündemde olmadığı öğrenildi. Önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlayan düzenlemenin sürmesi hedefleniyor.



ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLANIYOR



Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.



KALDIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YOK



Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir çalışma yok.



 



kaynak:sabah








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