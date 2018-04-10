YAZICIOĞLU DAVASI SİL BAŞTAN! TAKİPSİZLİK KARARLARI KALDIRILDI
BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararı bazı şüpheliler yönünden kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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