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Yazıcıoğlu davası sil baştan! takipsizlik kararları kaldırıldı

YAZICIOĞLU DAVASI SİL BAŞTAN! TAKİPSİZLİK KARARLARI KALDIRILDI

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararı bazı şüpheliler yönünden kaldırıldı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Yazıcıoğlu Davası Sil Baştan! Takipsizlik Kararları Kaldırıldı(8/10)4

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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