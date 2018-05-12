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Yazıcıoğlu'nun koltuğu için adı geçiyordu, İyi Parti'ye katıldı!

YAZICIOĞLU'NUN KOLTUĞU İÇİN ADI GEÇİYORDU, İYİ PARTİ'YE KATILDI!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra BBP Genel Başkanlığına adaylığını koyan Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'ye katıldı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Yazıcıoğlu'nun Koltuğu İçin Adı Geçiyordu, İyi Parti'ye Katıldı!(8/10)4

Türkiye İnisiyatif Hareketi Başkanı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı. Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.24 Haziran'da yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı.

MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞME YAPTI

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İYİ Parti'ye ise yeni isimler katılmaya devam ediyor. Nizam-ı Alem Ocakları eski genel başkanlarından, Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye katıldı. Genel merkez binasına gelerek Meral Akşener ile görüştü.

BBP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Yavuz Ağıralioğlu, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonraki süreçte BBP Genel Başkan adayı olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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