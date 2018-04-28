Yazıcıoğlu'nun Koltuğu İçin İsmi Geçiyordu, İyi Parti'den Aday Oldu
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Yazıcıoğlu'nun koltuğu için ismi geçiyordu, İyi Parti'den aday oldu

YAZICIOĞLU'NUN KOLTUĞU İÇİN İSMİ GEÇİYORDU, İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra BBP Genel Başkanlığına adaylığını koyan Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'den milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor.

Tarih : 28 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Yazıcıoğlu'nun Koltuğu İçin İsmi Geçiyordu, İyi Parti'den Aday Oldu(10/10)6

Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Yeniçağ'da yer alan habere göre, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Nizam-ı Alem Ocakları eski genel başkanlarından, Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İyi Parti'den Milletvekili adayı olacağı kulislerde dolaşıyor.

BBP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Yavuz Ağıralioğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonraki süreçte BBP Genel Başkan adayı olmuştu.

"GÜZEL OLACAK, İYİ OLACAK"

Bu arada Ağıralioğlu'nun yardımcılarından Fahri Bozgeyik'ten de dikkat çekici mesajlar geldi. Bozgeyik, Ağıralioğlu'nun fotoğrafını da paylaşarak, "Güzel olacak, iyi olacak" yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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