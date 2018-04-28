Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'ye katılacağı iddia edildi.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Yeniçağ'da yer alan habere göre, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Nizam-ı Alem Ocakları eski genel başkanlarından, Türkiye İnisiyatif Hareketi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun İyi Parti'den Milletvekili adayı olacağı kulislerde dolaşıyor.

BBP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Yavuz Ağıralioğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonraki süreçte BBP Genel Başkan adayı olmuştu.

"GÜZEL OLACAK, İYİ OLACAK"

Bu arada Ağıralioğlu'nun yardımcılarından Fahri Bozgeyik'ten de dikkat çekici mesajlar geldi. Bozgeyik, Ağıralioğlu'nun fotoğrafını da paylaşarak, "Güzel olacak, iyi olacak" yazdı.

Kaynak: haberinburada