

28 Kasım Salı sabahı bir Soyuz-2.1B roketi, yörüngeye taşıdığı 19 uyduyu düzgün bir şekilde yerleştirmekte başarısız oldu.



Soyuz 2.1b roketinin Fregat üst aşaması yükünü itmek yerine yanlış yönde ateşlendi ve uyduları bir alt yörüngesel güzergaha göndermesi gerekirken Dünya atmosferinde yanmalarına sebep oldu.



OLAY YAZILIM HATASINDAN KAYNAKLANDI



Bu durumun nedeni ise daha sonra anlaşıldı. Russian Space Web'e göre bir yazılım hatası, uyduları yerleştirecek roket olan Fregat üst aşamasının kendini yönlendirememesine sebep oldu. Sitede, Fregat'ın uçuş kontrol sisteminin ülkenin yeni Vostochny Cosmodrome Uzay Üssü'nden başlatılan bir görev için uygun ayarlara sahip olmadığını belirtildi. Açıkça görülüyor ki yazılım Baikonur ya da Rusya'nın Soyuz aracını fırlatabilecek herhangi başka bir uzay üssüne göre programlanmıştı.



RUS HÜKÜMETİ OLAYI İNCELEYECEK



Fregat Soyuz roketinden ayrıldıktan sonra doğru yönü bulamadı. Bu yüzden Fregat, uyduları yörüngeye yerleştirmek üzere ilk ateşlemeyi yaptığında hala yönünü bulmaya çalışıyordu ve yönünü yanlışlıkla Dünya'ya doğru çevirdi. Bu da Dünya atmosferine girerek yanmasına neden oldu. Devlet haber kaynakları, Rus hükümetinin salı günü başarısız olan fırlatmayı resmi olarak incelemesi için ülkedeki Roscosmos'dan temsilcilerin ve önemli havacılık endüstrisi yetkililerinin olduğu bir komisyon kurduğunu bildirdi. Komisyon, çalışmalarını Aralık ortasına kadar tamamlayacak.



AYNI UZAY ÜSSÜNDEN YAPILAN İKİNCİ FIRLATMAYDI



Salı günü gerçekleştirilen fırlatma girişimi, Rusya'nın doğusundaki gecikmeli olarak açılan Vostochny Cosmodrome uzay üssünden yapılan ikinci fırlatmaydı. İlki 2016'nın Nisan ayında gerçekleştirilen Soyuz 2.1a roketinin fırlatılmasında bir sorun yaşanmamıştı fakat o zamandan bu yana bir buçuk yıl geçtiğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu son gelişme, yeni Soyuz 2.1b roketinin ilk göreviydi ve ilk defa Fregat üst aşaması kullanılmıştı.



(Kaynak: dunyahalleri.com)



























Kaynak: haberinburada



