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yeğenine uyuşturucu sattıran dayıya gözaltı

YEĞENİNE UYUŞTURUCU SATTIRAN DAYIYA GÖZALTI

Bursa'da 9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 21 Aralık 2016, 11:53
Puan Ver : Yeğenine Uyuşturucu Sattıran Dayıya Gözaltı(5/10)4


Bursa'da 9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının satacağı uyuşturucu maddenin parasını kendisinin aldığı, maddeyi ise 9 yaşındaki yeğeni ile yolladığı belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, E.K. (28) isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını alan narkotik polisi, şahsı ve 9 yaşındaki yeğenini takibe aldı. Osmangazi ilçesi Vatan Mahallesi Bahar Sokak'a yapılan operasyonda dayı ve yeğen uyuşturucu sattıkları sırada suçüstü yakaladı. Şahısların polisi görünce kaçmak isterken yere attıkları bir miktar bonzai maddesine de el konuldu.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler E.K.'nın uyuşturucu satacağı kişilerden parayı kendisinin aldığını, uyuşturucu maddeyi 9 yaşındaki yeğeni ile yolladığını belirledi.



Anne babası uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde bulunan çocuğun bir süre önce yurttan kaçtığı, E.K.'nın ise uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 3 adet kaydının bulunduğu öğrenildi.



Emniyetteki ifadesi tamamlanan E.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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