

Fenerbahçe'yi yıkan golü atan Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Radyospor'da açıklamalarda bulundu. Yekta, “23-24 metreymiş. Bunlar anlık olan şeyler. Wesley Sneijder'den alıntı oldu gibi geldi bana. Onu da canlı canlı izlemiştik zaten. Wesley'e de buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Golün aynı olduğunu konuştuk, çok da fazla detaya girmemek lazım” şeklinde konuştu.



“ALPER'E PENALTI ÇALINABİLİRDİ”



Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Her maça nasıl çıkıyorsam, bu maça da öyle çıktım. Fenerbahçe'ye yüzde yüz gol atacağım motivasyonu yoktu. Her maçtaki motivasyonum vardı. Tabii golden sonraki bölümde onun motivasyonu vardı. Ancak gole kadar yoktu. Bana kalırsa; Sow'un pozisyonu zaten fauldü. Ama belki Alper'in pozisyonunda penaltı çalınabilirdi. Hata diyebileceğimiz tek pozisyon o bence. Bizde de M'Billa'nın Hasan Ali ile bir pozisyonu vardı. Forma esneme pozisyonu. Ama Cüneyt Çakır çok başarılı bir hakem, dün de çok başarılı bir maç yönetti. Dediğin gibi hakemin etki ettiği bir maç olduğunu söylemek haksızlık olur” ifadelerini kullandı.



Yekta Kurtuluş, “Çok uzun zamandır kaybetmiyoruz. Umarım bu böyle devam edecek. Rıza Hoca ile karakteri oluştu takımın. Çok iyi mücadele ediyoruz ve savunma yapıyoruz. 1-0 da olsa kazanmasını biliyoruz. Türkiye Ligi'nde önemli olan zaten 3 puanı almak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



“FUTBOLU ANTALYA'DA BIRAKMAK İSTERİM”



Başarılı oyuncu, Antalyaspor'un elde ettiği galibiyetin Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını ne ölçüde etkilediği konusunda ise, “Tabii ki daha erken konuşmak için ama bu haftalarda şampiyonluğa oynayan takımların motivasyonu bozuldu mu ilerleyen haftaları etkiliyor” dedi.



Yekta, “Antalya, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Hem şehir kalitesi hem insan kalitesi olarak, hem de doğasıyla. Burada olmaktan çok mutluyum. Takım olarak da huzurumuz yerinde. O yüzden uzun yıllar burada oynayıp, olabiliyorsa da futbolu burada bırakmak isterim” dişe konuştu.



“GALATASARAY FORMASIYLA OLSAYDI ANLAMI DAHA BÜYÜK OLURDU”



Galatasaray'dan neden ayrıldığı sorusuna ise tecrübeli oyuncu, “O dönem ayrılmam gerekiyordu. Öyle düşündüm. Kalsam da, ben bugüne kadar hiç kadro dışı kalmamış bir futbolcuyum. Öyle bir şey de istemem. Verdiğim karardan da mutluyum. Kötü oynadığımız maçlar da oldu ama kötü mücadele ettiğim maç hatırlamıyorum. Galatasaray'da kötü oynadım, kötü bir penaltı da kaçırdım. Ama bu sefer onlara kendimi affettirmişimdir herhalde. Tabii o formayla olsaydı anlamı daha büyük olurdu.



Ama Antalyaspor'a da 3 puan kazandırdığım için de mutluyum. Aslında, onlarla ilgili değerlendirme yapmak pek bana düşmez. Galatasaray çok büyük bir camia. Yine şampiyonluk yarışında en önemli adaylardan bir tanesi. Orada oynadığım dönemdeki arkadaşlarımla hep konuşuyoruz, görüşüyoruz . Bağlantım hiç kopmadı. Buna ayrılanlar da dahil. Öyle büyütmeye çalışıyoruz ama kendi tercihlerini kendi yapacak. Yaşanan olaylarla ilgili çözüme kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Ülke olarak üzülmekten sıkıldık. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum, ölenlere de rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.







kaynak:sözcü