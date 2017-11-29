YELİZ YEŞİLMEN, BİR KEZ DAHA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: KOCAM BAŞKASINA YETECEK DURUMDA DEĞİL
Geçtiğimiz günlerde kocası tarafından ihanete uğradığı iddia edilen Yeliz Yeşilmen, "Kocam ancak bana yetiyor. Başkasına yetecek durumda değil." dedi.
Yeliz Yeşilmen, Şubat 2010'da iş adamı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2010'da kızı Asya'yı, Ağustos 2015'te oğlu Birbey'i dünyaya getirmişti. Geçen günlerde ihanete uğradığı söylenen Yeliz Yeşilmen dedikoduculara yine ateş püskürdü.
"KOCAM BANA ZOR YETİYOR"
Yeliz Yeşilmen aldatılma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ortada ne ayrılık var, ne de boşanma. Bu oyunlara gelmem. Kocam her konuda bana yetişmekten başkasına yetecek bir durumda değil! Ayrıca ben de para kazanıyorum, sadece kocamı yemiyorum. Aldatılsam asla affetmem" dedi.
NE OLMUŞTU?
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar sosyal medyaya sızmıştı. İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen "Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun. Bu mutlu yuvada herkesin gözü varmış!" demişti. İddialara göre Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş bir kadınla internet üzerinden çıplak fotoğraf alışveriş yapıyor ve eşini aldatıyordu. Bu iddiaların ardından, Ali Uğur Akbaş'ın eski karısı Gülbin Vardar kameralar karşısına geçip "Benim başıma gelenler onun başına geldi. Oh olsun." demişti.
Kaynak: haberinburada
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