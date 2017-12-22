Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl geçtiğimiz günlerde 27 Aralık 2017 Çarşamba günü yemek çeki/kartı yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi için üye işletmelerde bir gün süre ile yemek çeki/kartı kullandırmamak üzere boykot yapacaklarını duyurmuştu. Boykot kararı üzerine Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere İzmir, Gaziantep, Erzincan, Sivas ve Denizli Ticaret odaları gibi odalar ve bazı STK'lar desteklerini bildirdi.

BAKAN İKNA ETTİ, BOYKOT ERTELENDİ

Konuyla ilgili TÜRES Başkanı Bingöl Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Bingöl, "27 Aralık 2017 Çarşamba günü için almış olduğumuz 1 günlük boykot kararımızı konunun takipçisi olmak kaydı ile erteleme kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Bingöl şu açıklamaları yaptı:

"TÜRES olarak yemek çeki/kartları firmalarının ülkemizde uygulamakta olduğu yüksek komisyon oranlarına karşı vermiş olduğumuz mücadele ve almış olduğumuz Boykot kararı kapsamında bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Bu hafta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile gerçekleştirdiğimiz görüşme neticesinde bu sorunun çözümü adına önemli adımlar atıldığını ve sorunun çözüme yakın olduğunu bizzat bakanımızdan öğrenmiş olmak sektörümüz adına bizleri umutlandırmıştır.

Önümüzdeki günlerde Bakanlık sektör temsilcileri olarak bizleri ve yemek çeki/kartı firmalarını bir araya getirecek. Bunun yanı sıra yemek çeki/kartı firmaları da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde bu konuda devlet nezdinde atılacak her adıma uyum sağlayacakları yönünde mutabık olduklarını bildirdiler. Aldığımız boykot kararı sonrası bizlere destek veren üyelerimize, STK'lara, odalara ve tüm sektörümüze sorunun çözüme kavuşturulması noktasında çok önemli mesafe kat etmemizi sağladıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: haberinburada