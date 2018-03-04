YEMEKLER GEÇ GELİNCE GARSONU TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Çin'de yemeklerin geç gelmesinden şikayetçi olan müşterilerin 48 yaşındaki garsona ellerindeki bardak ve tabaklarla saldırıp kadını dövmesi büyük tepki çekti.
Çin'in güneyinde servisten memnun olmayan müşterilerin garsonu dövdüğü anlar güvenlik kameralarına yakalandı. Çirkin saldırı ülkede büyük olay yarattı.
GARSON HAFİFÇE YARALANDI
Olay, Hunan Eyaleti, Hengyang şehrindeki Tianxiake Çin Restoranı'nda gerçekleşti. 48 yaşındaki garson hafif bir biçimde yaralanırken yerel polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.
YEMEK GEÇ GELİNCE SİNİRLENDİLER
Müşterilerin uzun süre beklemekten şikayetçi oldukları, bazılarının ise ücretlerin pahalılığında yakındığını söyleyen görgü tanıkları, müşterilerin sinirlerini restoranda iki yıldır çalışan garsondan çıkardığını anlattı.
Garsona yumruk atan, kafasına bardak ve tabaklarla vuran müşterilerin görüntüleri tepki çekti.
Kaynak: haberinburada
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