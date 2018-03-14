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Yemekte Tavuk Yiyen 183 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

YEMEKTE TAVUK YİYEN 183 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aydın'ı 6 ilk ve ortaokulunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 183 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, öğrencilerin tavuktan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Tarih : 14 Mart 2018, 10:10
Puan Ver : Yemekte Tavuk Yiyen 183 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı(6/10)2

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, taşımalı eğitimden faydalanan 6 ilk ve ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısının 183 olduğu belirtildi. Öğrencilerden 148'i müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, diğer 35 öğrencinin ise hastanede gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yemeği hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Çocuklarımızın sağlık durumları iyi. Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz." dedi.

TAVUKTAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, "Karacasu ilçesinde toplam olarak bin 113 öğrencimize yemek verilmektedir. Şu anda Nazilli'deki Devlet Hastanemize intikal eden hastalarımızın sayısı 183 civarındadır. Muhtemelen çocuklarımızın bazıları bu yemekten yemedi veya bazı öğrencilerimiz arkadaşlarının durumundan etkilenip psikolojik olarak buraya geliyor olabilir. Tabi bu konuda kararı doktor arkadaşlarımız verecek. Menüde tavuk varmış. Bunu söylemek için daha erken, ama bu konu üzerinde duruluyor. İnceleme yapılmadan şu anda bir şey demek doğru olmaz" dedi.

"DURUM STABİL"

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan da, "Ambulanslarla hastaneye gelen hastalarımızı göndermiyoruz. Sadece velilerimizin ihtimal doğrultusunda getirdiği öğrencileri tedavi edip taburcu ettik. Durum stabil. Herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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