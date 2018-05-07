YEMEKTEN ZEHİRLENDİ, HASTANEDEN TABURCU EDİLDİKTEN SONRA ÖLDÜ!
İzmit'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, yaşamını yitirdi.
SERUM TEDAVİSİ SONRASI TABURCU EDİLDİ
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.
GECE FENALAŞTI, HASTANEYE GİDERKEN KALBİ DURDU
Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
- Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
- Kurt Kız Olarak Tanınıyordu, Aşkını Buldu Bambaşka Biri Oldu!
- Hayatının Dersini Aldı! Dilenciyi Tokatlayan Adama Uçan Tekme
- Korku Anları Görüntülendi! Yolcu Gemisini Su Bastı
Bu Haberle İlgili Yorumlar