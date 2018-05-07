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YEMEKTEN ZEHİRLENDİ, HASTANEDEN TABURCU EDİLDİKTEN SONRA ÖLDÜ!


Yemekten zehirlendi, hastaneden taburcu edildikten sonra öldü!
Tarih : 07 Mayıs 2018, 08:50
Puan Ver : Yemekten Zehirlendi, Hastaneden Taburcu Edildikten Sonra Öldü!(5/10)1

İzmit'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, yaşamını yitirdi.

SERUM TEDAVİSİ SONRASI TABURCU EDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

GECE FENALAŞTI, HASTANEYE GİDERKEN KALBİ DURDU

Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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